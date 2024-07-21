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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 21 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спека, яка, ймовірно, не збирається зменшувати обертів, в Україні стоятиме і сьогодні, 21 липня. Максимально - до 36°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

У більшості західних областей, вдень і у Вінницькій області місцями короткочасні дощі, грози, (на Закарпатті вдень подекуди значний дощ); на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних та північних областях вдень 24-29° (в Карпатах вдень близько 20°); на решті території вдень 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-36°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 24-29°; у Києві вдень 27-29°.

Погода в Україні 21 липня (facebook.com/UkrHMC)

Спека в Україні

Спека в Україні триває вже близько двох тижнів. У деяких населених пунктах в Україні спека встановила історичні температурні рекорди - так званий абсолютний максимум.

Водночас без негативних наслідків не обійшлося. Зроуміло, що спека - це про теплові удаари, опіки та сонячні вани, які не завжди корисні, якщо не дотримуватись правил відпочинку на сонці.

Крім цього, аномальна спека завдає шкоди Україні та Румунії, які є двома найбільшими виробниками зерна. Через високі температури висушуються посіви, зростають ціни на електроенергію і зростають витрати.

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