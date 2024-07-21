Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Жара, которая, вероятно, не собирается сбавлять обороты, будет в Украине стоять и сегодня, 21 июля. Максимально - до 36°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями.
В большинстве западных областей, днем и в Винницкой области местами кратковременные дожди, грозы, (на Закарпатье днем местами значительный дождь); на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура в западных и северных областях днем 24-29 ° (в Карпатах днем около 20°); на остальной территории днем 29-34°, в южной части местами сильная жара 35-36°.
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 24-29°; в Киеве днем 27-29°.
Погода в Украине 21 июля (facebook.com/UkrHMC)
Жара в Украине продолжается уже около двух недель. В некоторых населенных пунктах в Украине жара установила исторические температурные рекорды - так называемый абсолютный максимум.
В то же время, без негативных последствий не обошлось. Понятно, что жара - это о тепловых ударах, ожогах и солнечных ваннах, которые не всегда полезны, если не соблюдать правила отдыха на солнце.
Кроме этого, аномальная жара наносит ущерб Украине и Румынии, которые являются двумя крупнейшими производителями зерна. Из-за высоких температур высушиваются посевы, растут цены на электроэнергию и растут расходы.
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