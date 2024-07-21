Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Жара в Украине

Жара в Украине продолжается уже около двух недель. В некоторых населенных пунктах в Украине жара установила исторические температурные рекорды - так называемый абсолютный максимум.

В то же время, без негативных последствий не обошлось. Понятно, что жара - это о тепловых ударах, ожогах и солнечных ваннах, которые не всегда полезны, если не соблюдать правила отдыха на солнце.

Кроме этого, аномальная жара наносит ущерб Украине и Румынии, которые являются двумя крупнейшими производителями зерна. Из-за высоких температур высушиваются посевы, растут цены на электроэнергию и растут расходы.

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