Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Спека, яка, ймовірно, не збирається зменшувати обертів, в Україні стоятиме і сьогодні, 21 липня. Максимально - до 36°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Мінлива хмарність.

У більшості західних областей, вдень і у Вінницькій області місцями короткочасні дощі, грози, (на Закарпатті вдень подекуди значний дощ); на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних та північних областях вдень 24-29° (в Карпатах вдень близько 20°); на решті території вдень 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-36°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 24-29°; у Києві вдень 27-29°.

Погода в Україні 21 липня (facebook.com/UkrHMC)