Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Спека, яка, ймовірно, не збирається зменшувати обертів, в Україні стоятиме і сьогодні, 21 липня. Максимально - до 36°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність.
У більшості західних областей, вдень і у Вінницькій області місцями короткочасні дощі, грози, (на Закарпатті вдень подекуди значний дощ); на решті території без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура у західних та північних областях вдень 24-29° (в Карпатах вдень близько 20°); на решті території вдень 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-36°.
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 24-29°; у Києві вдень 27-29°.
Погода в Україні 21 липня (facebook.com/UkrHMC)
Спека в Україні
Спека в Україні триває вже близько двох тижнів. У деяких населених пунктах в Україні спека встановила історичні температурні рекорди - так званий абсолютний максимум.
Водночас без негативних наслідків не обійшлося. Зроуміло, що спека - це про теплові удаари, опіки та сонячні вани, які не завжди корисні, якщо не дотримуватись правил відпочинку на сонці.
Крім цього, аномальна спека завдає шкоди Україні та Румунії, які є двома найбільшими виробниками зерна. Через високі температури висушуються посіви, зростають ціни на електроенергію і зростають витрати.
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