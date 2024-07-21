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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 21 июля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 21 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жара, которая, вероятно, не собирается сбавлять обороты, будет в Украине стоять и сегодня, 21 июля. Максимально - до 36°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями.

В большинстве западных областей, днем ​​и в Винницкой области местами кратковременные дожди, грозы, (на Закарпатье днем ​​местами значительный дождь); на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных и северных областях днем ​​24-29 ° (в Карпатах днем ​​около 20°); на остальной территории днем ​​29-34°, в южной части местами сильная жара 35-36°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем ​​24-29°; в Киеве днем ​​27-29°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 21 июля (facebook.com/UkrHMC)

Жара в Украине

Жара в Украине продолжается уже около двух недель. В некоторых населенных пунктах в Украине жара установила исторические температурные рекорды - так называемый абсолютный максимум.

В то же время, без негативных последствий не обошлось. Понятно, что жара - это о тепловых ударах, ожогах и солнечных ваннах, которые не всегда полезны, если не соблюдать правила отдыха на солнце.

Кроме этого, аномальная жара наносит ущерб Украине и Румынии, которые являются двумя крупнейшими производителями зерна. Из-за высоких температур высушиваются посевы, растут цены на электроэнергию и растут расходы.

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