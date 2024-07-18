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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: спека відступить у частині регіонів України 18 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спека в Україні ще не минає, але сьогодні, 18 липня, вона все ж ослаабне в частині регіонів. Дощі, навіть з грозами та шквалами, також ймовірні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"18 липня зниження температури повітря торкнеться Житомирської, Київської та Чернігівської, частково Вінницької, Черкаської областей. Температура повітря вдень у цих областях "з'їде" до +29...+32 градусів", - розповіла вона.

У західній частині очікується +26...+30 градусів.

"Південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, проте вже впродовж 19, 20 та 21 липня й тут спека послабне. Поступово(!) температура повітря знизиться до +30...+34 градусів", - додала Діденко.

Дощі

18 липня у західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами. 

"В зонах випадіння дощу можуть бути іноді сильні зливи, сильні грози, шквали. На решті території України домінуватиме суха погода", - попередила синоптик.

Погода у Києві

У Києві 18 липня очікується послаблення спеки, до +29, +30 градусів! А 19 липня - до +28 градусів! Дощ із грозою у столиці ймовірний, але вкрай неоднорідний, місцями, різної інтенсивності.

Детальний прогноз погоди в Україні на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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