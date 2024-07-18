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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: жара отступит в части регионов Украины 18 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жара в Украине еще не проходит, но сегодня, 18 июля, она все же ослабнет в части регионов. Дожди, даже с грозами и шквалами, также вероятны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"18 июля снижение температуры воздуха коснется Житомирской, Киевской и Черниговской, частично Винницкой, Черкасской областей. Температура воздуха днем ​​в этих областях "съедет" до +29...+32 градусов", - рассказала она.

В западной части ожидается +26...+30 градусов.

"Юг, восточные области и значительная часть центра еще задержатся среди чрезвычайной жары, однако уже 19, 20 и 21 июля и здесь жара ослабнет. Постепенно(!) температура воздуха снизится до +30...+34 градусов", - добавила Диденко.

Дожди

18 июля в западной части, местами на севере, в Винницкой и Черкасской областях есть вероятность кратковременных дождей с грозами.

"В зонах выпадения дождя могут быть иногда сильные ливни, сильные грозы, шквалы. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 18 июля ожидается ослабление жары, до +29, +30 градусов! А 19 июля - до +28 градусов! Дождь с грозой в столице вероятен, но крайне неоднородный, местами, разной интенсивности.

Подробный прогноз погоды в Украине на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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