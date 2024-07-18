Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Жара в Украине еще не проходит, но сегодня, 18 июля, она все же ослабнет в части регионов. Дожди, даже с грозами и шквалами, также вероятны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"18 июля снижение температуры воздуха коснется Житомирской, Киевской и Черниговской, частично Винницкой, Черкасской областей. Температура воздуха днем в этих областях "съедет" до +29...+32 градусов", - рассказала она.
В западной части ожидается +26...+30 градусов.
"Юг, восточные области и значительная часть центра еще задержатся среди чрезвычайной жары, однако уже 19, 20 и 21 июля и здесь жара ослабнет. Постепенно(!) температура воздуха снизится до +30...+34 градусов", - добавила Диденко.
18 июля в западной части, местами на севере, в Винницкой и Черкасской областях есть вероятность кратковременных дождей с грозами.
"В зонах выпадения дождя могут быть иногда сильные ливни, сильные грозы, шквалы. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода", - предупредила синоптик.
В Киеве 18 июля ожидается ослабление жары, до +29, +30 градусов! А 19 июля - до +28 градусов! Дождь с грозой в столице вероятен, но крайне неоднородный, местами, разной интенсивности.
Подробный прогноз погоды в Украине на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.