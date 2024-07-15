Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Спека в Україні

Україна опинилася в епіцентрі хвилі незвичайної спеки, яка "накрила" Східну Європу та Балкани. Крім негативного впливу на людей та тварин, спека додала серйозних проблем енергосистемі.

Так, крім дефіциту в енергосистемі України через обстріли РФ, свій внесок вносить і спека. У зв'язку з нею енергетикам доводиться посилювати графіки відключення світла.

Крім того, не витримують спеку і енергооб'єкти. Так, в Україні через спеку сталися одразу дві пожежі на високовольтній лінії та підстанції.

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