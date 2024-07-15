Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 15 липня, в Україні спека продовжить бити рекорди. Вдень температура підніметься до 41°, причому не лише на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вдень сильна спека 35-39°, у більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°, у більшості західних областей 29-34°", - йдеться у повідомленні.
Без опадів, лише в західних та північних областях вдень місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
По області буде спекотно, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, у Києві суха та спекотна погода.
Температура по області вдень підніметься до 35-39°; у Києві вдень сильна спека 36-38°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Погода в Україні 15 липня (facebook.com/UkrHMC)
Україна опинилася в епіцентрі хвилі незвичайної спеки, яка "накрила" Східну Європу та Балкани. Крім негативного впливу на людей та тварин, спека додала серйозних проблем енергосистемі.
Так, крім дефіциту в енергосистемі України через обстріли РФ, свій внесок вносить і спека. У зв'язку з нею енергетикам доводиться посилювати графіки відключення світла.
Крім того, не витримують спеку і енергооб'єкти. Так, в Україні через спеку сталися одразу дві пожежі на високовольтній лінії та підстанції.
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