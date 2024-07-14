Через спеку в Україні сталися пожежі на енергооб'єктах

Через значну спеку в Україні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Обидві сталися на заході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

"У західному регіоні вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі відключилася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.

"Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано", - додали в Міненерго.