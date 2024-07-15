Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Жара в Украине

Украина оказалась в эпицентре волны необычной жары, которая "накрыла" Восточную Европу и Балканы. Помимо негативного влияния на людей и животных, жара добавила серьезных проблем энергосистеме.

Так, помимо дефицита в энергосистеме Украины из-за обстрелов РФ, свою лепту вносит и зной. В связи с ней энергетикам приходится ужесточать графики отключения света.

Кроме того, не выдерживают жару и энергообъекты. Так, в Украине из-за жары произошли сразу два пожара на высоковольтной линии и подстанции.

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