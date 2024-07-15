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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в Украине жара достигнет 41° 15 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 июля, в Украине жара продолжит бить рекорды. Днем температура поднимется до 41°, причем не только на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем сильная жара 35-39°, в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40-41°, в большинстве западных областей 29-34°", - говорится в сообщении.

Без осадков, лишь в западных и северных областях днем ​​местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве и области

По области будет жарко, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, в Киеве сухая и жаркая погода.

Температура по области днем ​​поднимется до 35-39°; в Киеве днем ​​сильная жара 36-38°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Украине 15 июля (facebook.com/UkrHMC)

Жара в Украине

Украина оказалась в эпицентре волны необычной жары, которая "накрыла" Восточную Европу и Балканы. Помимо негативного влияния на людей и животных, жара добавила серьезных проблем энергосистеме.

Так, помимо дефицита в энергосистеме Украины из-за обстрелов РФ, свою лепту вносит и зной. В связи с ней энергетикам приходится ужесточать графики отключения света.

Кроме того, не выдерживают жару и энергообъекты. Так, в Украине из-за жары произошли сразу два пожара на высоковольтной линии и подстанции.

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