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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 15 липня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в Україні спека досягне 41° 15 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 липня, в Україні спека продовжить бити рекорди. Вдень температура підніметься до 41°, причому не лише на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень сильна спека 35-39°, у більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°, у більшості західних областей 29-34°", - йдеться у повідомленні.

Без опадів, лише в західних та північних областях вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у Києві та області

По області буде спекотно, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, у Києві суха та спекотна погода.

Температура по області вдень підніметься до 35-39°; у Києві вдень сильна спека 36-38°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 15 липня (facebook.com/UkrHMC)

Спека в Україні

Україна опинилася в епіцентрі хвилі незвичайної спеки, яка "накрила" Східну Європу та Балкани. Крім негативного впливу на людей та тварин, спека додала серйозних проблем енергосистемі.

Так, крім дефіциту в енергосистемі України через обстріли РФ, свій внесок вносить і спека. У зв'язку з нею енергетикам доводиться посилювати графіки відключення світла.

Крім того, не витримують спеку і енергооб'єкти. Так, в Україні через спеку сталися одразу дві пожежі на високовольтній лінії та підстанції.

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