Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 15 июля, в Украине жара продолжит бить рекорды. Днем температура поднимется до 41°, причем не только на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Днем сильная жара 35-39°, в большинстве южных, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная жара 40-41°, в большинстве западных областей 29-34°", - говорится в сообщении.
Без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погода в Киеве и области
По области будет жарко, днем местами кратковременный дождь, гроза, в Киеве сухая и жаркая погода.
Температура по области днем поднимется до 35-39°; в Киеве днем сильная жара 36-38°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погода в Украине 15 июля (facebook.com/UkrHMC)
Жара в Украине
Украина оказалась в эпицентре волны необычной жары, которая "накрыла" Восточную Европу и Балканы. Помимо негативного влияния на людей и животных, жара добавила серьезных проблем энергосистеме.
Так, помимо дефицита в энергосистеме Украины из-за обстрелов РФ, свою лепту вносит и зной. В связи с ней энергетикам приходится ужесточать графики отключения света.
Кроме того, не выдерживают жару и энергообъекты. Так, в Украине из-за жары произошли сразу два пожара на высоковольтной линии и подстанции.
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