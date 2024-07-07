Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Вже з понеділка, 8 липня, Україну накриє сильна спека. Синоптики подекуди прогнозують до 40° тепла.

При цьому синоптики просять не піддаватися на провокації із серії "все згорить і все пропало", а також не вірити фейкам про те, що Аравійський півострів, включаючи Сахару, нібито плавно перетечуть на територію України.

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