Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Уже с понедельника, 8 июля, Украину накроет сильная жара. Синоптики местами прогнозируют до 40° тепла.

При этом синоптики просят не поддаваться на провокации из серии "все сгорит и все пропало", а также не верить фейкам про то, что Аравийский полуостров, включая Сахару, якобы плавно перетекут на территорию Украины.

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