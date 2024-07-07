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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 7 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 июля, погода еще побалует украинцев конфортной погодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южных и восточных областях днем ​​30-34°, местами сильная жара 35-37 °; на остальной территории днем ​​28-33°, в северных областях 24-29°.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области будет небольшая облачность, но тоже без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​24-29°; в Киеве днем ​​27-29°.

Погода в Украине 7 июля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Уже с понедельника, 8 июля, Украину накроет сильная жара. Синоптики местами прогнозируют до 40° тепла.

При этом синоптики просят не поддаваться на провокации из серии "все сгорит и все пропало", а также не верить фейкам про то, что Аравийский полуостров, включая Сахару, якобы плавно перетекут на территорию Украины.

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