ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 04 липня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 4 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 липня, в Україні буде дуже спекотно, до 38° тепла. Але без дощів не обійдеться, зокрема в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"В західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів", - розповіли синоптики.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних та Житомирській областях вдень 19-24°, в Карпатах вдень 13-18°.

"На решті території вдень 28-33°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека 35-38°", - додали в "Укргідрометцентрі".

Погода у Києві та області

Вдень короткочасний дощ, місцями по області гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-33°; у Києві вдень близько 30°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 4 липня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду 4 липня в Україні - читайте у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція