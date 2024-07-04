Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 4 липня, в Україні буде дуже спекотно, до 38° тепла. Але без дощів не обійдеться, зокрема в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"В західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів", - розповіли синоптики.
Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.
Температура у західних та Житомирській областях вдень 19-24°, в Карпатах вдень 13-18°.
"На решті території вдень 28-33°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека 35-38°", - додали в "Укргідрометцентрі".
Погода у Києві та області
Вдень короткочасний дощ, місцями по області гроза.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-33°; у Києві вдень близько 30°.
Погода в Україні 4 липня (facebook.com/UkrHMC)
Детальніше про погоду 4 липня в Україні - читайте у матеріалі.
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