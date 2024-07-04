Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 4 июля (Getty Images)

Сегодня, 4 июля, в Украине будет сильно жарко, до 38° тепла. Но без дождей не обойдется, в том числе в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В западных, Житомирской, Винницкой, днем ​​и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков", - рассказали синоптики. Ветер преимущественно северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных и Житомирской областях днем ​​19-24°, в Карпатах днем ​​13-18 °. "На остальной территории днем ​​28-33°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара 35-38°", - добавили в "Укргидрометцентре". Погода в Киеве и области Днем кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​28-33°; в Киеве днем ​​около 30°. Погода в Украине 4 июля (facebook.com/UkrHMC)