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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 04 июля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 4 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 июля, в Украине будет сильно жарко, до 38° тепла. Но без дождей не обойдется, в том числе в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В западных, Житомирской, Винницкой, днем ​​и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков", - рассказали синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и Житомирской областях днем ​​19-24°, в Карпатах днем ​​13-18 °.

"На остальной территории днем ​​28-33°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильная жара 35-38°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в Киеве и области

Днем кратковременный дождь, местами по области гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​28-33°; в Киеве днем ​​около 30°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 4 июля (facebook.com/UkrHMC)

Детальнее о погоде 4 июля в Украине - читайте в материале.

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