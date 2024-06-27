Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Аномалії природи

У природі не рідкісні аномалії, пов'язані з погодою. Наприклад, нещодавно потужний снігопад в Аргентині призвів до суттєвих ускладнень життя цілої країни.

Навпаки літня спека охопила частину Європи. За словами метеоролога та синоптика Наталки Діденко, йдеться, зокрема, про Балкани та Італію.

Крім того, раніше РБК-Україна писало про три місця, де практично немає дощів, на відміну від України. Так, нещодавно через негоду в Україні без світла залишилося понад 500 населених пунктів.

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