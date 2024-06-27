Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Аномалии природы

В природе не редки аномалии, связанные с погодой. Например, недавно мощный снегопад в Аргентине привел к существенным осложнениям жизни целой страны.

Впротивовес летняя жара охватила часть Европы. По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, речь идет, в частности, о Балканах и Италии.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало про три места, где практически нет дождей, в отличие от Украины. Так, недавно из-за непогоды в Украине без света остались более 500 населенных пунктов.

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