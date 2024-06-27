RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 27 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 июня, в Украине будет без дождей. Но кратковременные осадки вероятны в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах, ночью также и на крайнем востоке страны кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​25-30°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​27-29°.

Погода в Украине 27 июня (facebook.com/UkrHMC)

Аномалии природы

В природе не редки аномалии, связанные с погодой. Например, недавно мощный снегопад в Аргентине привел к существенным осложнениям жизни целой страны.

Впротивовес летняя жара охватила часть Европы. По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, речь идет, в частности, о Балканах и Италии.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало про три места, где практически нет дождей, в отличие от Украины. Так, недавно из-за непогоды в Украине без света остались более 500 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день