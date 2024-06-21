Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні сьогодні, 21 червня, буде достатньо конфортною. Температура підніметься до 27° тепла, але на Закарпатті буде вищою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°; у Києві вдень близько 25°.
Погода в Україні 21 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в липні-серпні 2024 в Україні
Синоптики раніше озвучували попередній прогноз на липень-серпень в Україні.
Так, найвища температура повітря очікується в липні та першій половині серпня, особливо на півдні та південному сході країни. У цих же регіонах та в центральних областях країни ймовірний і дефіцит опадів.
Детальніше про погоду 21 червня - читайте в матеріалі.
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