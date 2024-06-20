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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 20 червня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 20 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 червня, в Україну зайде перша хвиля похолодання. Тому спека спаде не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"20 червня в Україну завітає атмосферний фронт. Тому в західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері у Харківській області пройдуть короткочасні дощі з грозами", - розповіла вона.

У цих областях, за даними синоптика, послабне спека, вдень очікується +22....+27 градусів.

"Південна частина та східні області ще належатимуть спекотній погоді, вдень +28....+33 градусів", - додала Діденко.

Обережно: сильні пориви вітру

В більшості областей України сьогодні очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

"У Києві спека послабне до +22....+24 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримять грози. В столиці передбачається сильний північно-західний вітер!" - попередила синоптик.

Погода найближчими днями в Україні

Як повідомляли синоптики, з 20 червня в Україну прийде похолодання. При цьому південні, східні та більша частина регіонів залишаться в спекотній зоні.

А вже 21-22 червня спека "втихомириться" також на сході та півдні України. Проте надалі літо повернеться.

Детальніше про погоду 20-21 червня в Україні - читайте у матеріалі.

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