Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 20 червня, в Україну зайде перша хвиля похолодання. Тому спека спаде не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"20 червня в Україну завітає атмосферний фронт. Тому в західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері у Харківській області пройдуть короткочасні дощі з грозами", - розповіла вона.

У цих областях, за даними синоптика, послабне спека, вдень очікується +22....+27 градусів.

"Південна частина та східні області ще належатимуть спекотній погоді, вдень +28....+33 градусів", - додала Діденко.

Обережно: сильні пориви вітру

В більшості областей України сьогодні очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

"У Києві спека послабне до +22....+24 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі та прогримять грози. В столиці передбачається сильний північно-західний вітер!" - попередила синоптик.