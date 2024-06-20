Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 20 июня, в Украину зайдет первая волна похолодания. Поэтому жара спадет не везде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"20 июня в Украину придет атмосферный фронт. Поэтому в западных, северных областях, местами в центральной части и вечером в Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами", - рассказала она.
В этих областях, по данным синоптика, ослабнет жара, днем ожидается +22...+27 градусов.
"Южная часть и восточные области еще будут принадлежать жаркой погоде, днем +28...+33 градусов", - добавила Диденко.
Осторожно: сильные порывы ветра
В большинстве областей Украины сегодня ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления, возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.
"В Киеве жара ослабнет до +22....+24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В столице предполагается сильный северо-западный ветер!" - предупредила синоптик.
Погода в ближайшие дни в Украине
Как сообщали синоптики ранее, с 20 июня в Украину придет похолодание. При этом южные, восточные и большинство регионов останутся в жаркой зоне.
А уже 21-22 июня жара "утихомирится" также на востоке и юге Украины. Однако в дальнейшем лето вернется.
Подробнее о погоде 20-21 июня в Украине - читайте в материале.
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