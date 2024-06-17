Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура у червні 2024 року прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму.

Детальніше про погоду на найближчий робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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