Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура в июне 2024 прогнозируется в пределах 19-23 градусов, в горных районах 16-19 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Детальнее о погоде на ближайшую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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