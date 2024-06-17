Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Дожди сегодня, 17 июня, продолжат лить в Украине, местами даже с грозами. Максимальная температура не поднимется выше 29°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Умеренные дожди, местами грозы, в северо-восточной части местами значительные дожди.
Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 21-26°, на юге 24-29°.
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами по области гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 21-26°; в Киеве днем 23-25°.
Погода в Украине на 17 июня (facebook.com/UkrHMC)
По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура в июне 2024 прогнозируется в пределах 19-23 градусов, в горных районах 16-19 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.
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