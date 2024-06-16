Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Зливи у Києві

Останніми днями погода в Україні відзначається рекордними дощами.

Наприклад, негода накривала Київ 12 червня. Минулу зливу синоптики назвали однією з найпотужніших за останні 30 років. І все б нічого, якби в Києві не затопило вулиці у кількох районах, а в області не довелося вводити аварійні відключення світла.

Додамо, що 15 червня Київ знову накрила негода. Злива була настільки потужною, що в столиці знову затопило вулиці, іноді проїхати транспорту було просто неможливо.

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