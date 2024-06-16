UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 16 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 червня, в Україні продовжать лити дощі, причому значні. Хоча на термоментрах з'являться конфортні 28° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с.

Температура у західних областях вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°; у Києві вдень 21-23°.

Погода в Україні 16 червня (facebook.com/UkrHMC)

Зливи у Києві

Останніми днями погода в Україні відзначається рекордними дощами.

Наприклад, негода накривала Київ 12 червня. Минулу зливу синоптики назвали однією з найпотужніших за останні 30 років. І все б нічого, якби в Києві не затопило вулиці у кількох районах, а в області не довелося вводити аварійні відключення світла.

Додамо, що 15 червня Київ знову накрила негода. Злива була настільки потужною, що в столиці знову затопило вулиці, іноді проїхати транспорту було просто неможливо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день