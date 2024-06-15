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Київ накрила потужна злива: затоплено ТЦ, проспекти, на дорогах затори (відео)

Субота 15 червня 2024 16:25
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Київ накрила потужна злива: затоплено ТЦ, проспекти, на дорогах затори (відео) Фото: Київ накрила потужна злива 15 червня (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталія Кава

У суботу, 15 червня, Київ накрила негода. Злива була настільки потужна, що у місті затопило вулиці, подекуди не можливий рух транспорту.

РБК-Україна зібрало видео негоди у столиці.

У соцмережах почали ширитись відео із затопленими вулицями. Зокрема, затор спостерігається неподалік від метро Чернігівська на Броварському проспекті. Окрім того, очевидці повідомляють, що затоплено торговий центр "Проспект". На опублікованих відео видно, що в середині ТЦ стоїть вода.

Також сильний потоп на вулиці Антоновича. Там неподалік від метро "Олімпійська" після зливи зірвало частину асфальту. Там також спостерігаються "гейзери" води з каналізації. Ймовірно, через великі опади водовідвідна система міста не справляється.

Пізніше у КМДА повідомили, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Однак система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість.

Фото: Київ накрила потужна злива 15 червня (t.me/KyivCityOfficial)
За даними Патрульної поліції Києва, на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури через зливу було пошкоджено дорожне покриття.
"На вказаній ділянці дороги працюють патрульні та спеціальні служби. Обʼїзд транспорту здійснюється вулицею Великою Васильківською", - сказано у повідомленні.
Київ накрила потужна злива: затоплено ТЦ, проспекти, на дорогах затори (відео)Фото: Київ накрила потужна злива 15 червня (t.me/kyivpatrol)

Погода в Україні

Останніми тижнями Україну накривають потужні зливи. Зокрема, 12 червня Київ знову підтоплювало, тоді через зливу затримувався рух громадського транспорту та вводились аварійні відключення світла.

а У КМДА заявили, що злива у Києві стала найпотужнішою за останні 30 років.

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