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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 16 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 июня, в Украине продолжат лить дожди, причем значительные. Хотя на термоментрах покажутся конфортные 28° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. В Украине кроме западных областей, дожди, местами грозы, в большинстве южных, центральных и Харьковской областях значительные дожди, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с.

Температура в западных областях днем ​​20-25°, в восточных и южных областях 23-28°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами по области гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​20-25°; в Киеве днем ​​21-23°.

Погода в Украине 16 июня (facebook.com/UkrHMC)

Ливни в Киеве

В последние дни погода в Украине отмечается рекордными дождями.

Например, непогода накрывала Киев 12 июня. Прошедший ливень синоптики назвали одним из самых мощных за последние 30 лет. И все бы ничего, если бы в Киеве не затопило улицы в нескольких районах, а в области не пришлось вводить аварийные отключения света.

Добавим, что 15 июня Киев снова накрыла непогода. Ливень был настолько мощным, что в столице опять затопило улицы, иногда проехать транспорту было просто невозможно.

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