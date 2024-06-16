Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Ливни в Киеве

В последние дни погода в Украине отмечается рекордными дождями.

Например, непогода накрывала Киев 12 июня. Прошедший ливень синоптики назвали одним из самых мощных за последние 30 лет. И все бы ничего, если бы в Киеве не затопило улицы в нескольких районах, а в области не пришлось вводить аварийные отключения света.

Добавим, что 15 июня Киев снова накрыла непогода. Ливень был настолько мощным, что в столице опять затопило улицы, иногда проехать транспорту было просто невозможно.

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