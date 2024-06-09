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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 9 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 червня, в Україні пройдуть дощі з грозами, зокрема Київської області. Причому максимально температура підніметься до 32°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 23-28°; на півдні та південному сході вдень 27-32°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів (вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза)

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 23-28°; у Києві вдень 25-27°.

Погода в Україні на 9 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні на найближчі дні

З понеділка, з 10 червня, в Україні відчутно похолодає. Зокрема, температура знизиться в західних, північних і більшості центральних областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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