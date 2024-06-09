Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни

С понедельника, с 10 июня, в Украине ощутимо похолодает. В частности, температура снизится в западных, северных и большинстве центральных областей.

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