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Синоптик дала прогноз на сьогодні та до понеділка в Україні

Україна, Середа 05 червня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні та до понеділка в Україні Фото: якою буде погода в Україні 5 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 5 червня, в Україні місцями очікуються дощі із грозами, що вже стало своєрідною традицією останніх днів. Температура максимально підніметься до +33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"5 червня в Україні очікується +25..+29 градусів, на сході та півдні до +30+33 градусів, у західних областях буде нижче, +22...+25 градусів. Трохи зайде свіжіше повітря у Харківську область", - розповіла вона.

Крім того, короткочасні дощі з грозами пройдуть сьогодні на заході, півночі та північному сході.

"Можливі при грозах шквали та град. На решті території України без істотних опадів, хіба локальні, "зальотні", - зазначила Діденко.

Погода в Києві та на найближчі дні

У Києві 5 червня пройдуть короткочасні дощі, грози, під час грози ймовірне шквалисте посилення вітру та град.

Надалі по тижню буде тепло чи дуже тепло, періодично грощові дощі переважно на заході та півночі, подекуди в центрі. Найменша ймовірність опадів, сухо та пожежонебезпечно - на півдні та сході України.

З понеділка, з 10 червня, відчутно знизиться температура повітря в західних, північних та більшості центральних областей України.

Детальніше про погоду в Україні 5 червня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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