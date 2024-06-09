Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 9 червня (Getty Images)

Сьогодні, 9 червня, в Україні пройдуть дощі з грозами, зокрема Київської області. Причому максимально температура підніметься до 32°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 23-28°; на півдні та південному сході вдень 27-32°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність. Без опадів (вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза) Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 23-28°; у Києві вдень 25-27°. Погода в Україні на 9 червня (facebook.com/UkrHMC)