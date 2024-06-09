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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 9 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, в частности в Киевской области. Причем максимально температура поднимется до 32°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. В западных, восточных, днем ​​и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​23-28°; на юге и юго-востоке днем ​​27-32°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Без осадков (днем местами по области кратковременный дождь, гроза)

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​23-28°; в Киеве днем ​​25-27°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине на 9 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в ближайшие дни

С понедельника, с 10 июня, в Украине ощутимо похолодает. В частности, температура снизится в западных, северных и большинстве центральных областей.

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