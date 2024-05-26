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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 26 травня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 26 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні сьогодні, 26 травня, буде тепло, до 27°. При цьому опади все ж таки можливі в частині регіонів, причому навіть з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

Вдень у південно-східній частині країни, на Миколаївщині та Кіровоградщині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 22-27°, на південному сході країни 18-23°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на 26 травня (facebook.com/UkrHMC)

Яким буває червень в Україні

За спостереженнями синоптиків, середня місячна температура повітря становить 17-22°, в гірських районах 11-18° тепла.

Що стосується червня 2024 в Україні, то середня місячна температура повітря передбачається 19-23°, в гірських районах 16-19° тепла, що на 1.5-2° вище за норму.

А місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

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