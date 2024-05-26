Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В Украине сегодня, 26 мая, будет тепло, до 27°. При этом осадки все же возможны в части регионов, причем даже с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине на 26 мая (facebook.com/UkrHMC)

Днем в юго-восточной части страны, Николаевской и Кировоградской области местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Каким бывает июнь в Украине

По наблюдениям синоптиков, средняя месячная температура воздуха составляет 17-22°, в горных районах 11-18° тепла.

Что касается июня 2024 в Украине, то средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23°, в горных районах 16-19° тепла, что на 1.5-2° выше нормы.

А месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и местами в Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

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