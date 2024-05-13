Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

13 травня в Україні не обійдеться без дощів, зокрема у Києві та області. При цьому погоду навряд можна назвати спекотною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір'ї Карпат вдень 7-12° тепла.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім західних областей, місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні на найближчі дні

Весь поточний тиждень в Україні буде дощовим. Щоправда, опади "гулятимуть" територією України. Найбільше дістанеться півдню.

При цьому до кінця робочого тижня помітно потеплішає, незважаючи на дощі. Детальніше про погоду до п'ятниці, 17 травня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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