ua en ru
Пн, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 13 мая 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 13 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

13 мая в Украине не обойдется без дождей, в том числе в Киеве и в области. При этом погоду вряд ли можно назвать жаркой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине кроме западных областей местами ожидается небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 9-14°, на западе страны и в Крыму до 17 °; на высокогорье Карпат днем 7-12° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 9-14 ° тепла; в Киеве днем 11-13°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 13 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине на ближайшие дни

Вся текущая неделя в Украине будет дождливой. Правда, осадки будут "гулять" по территории Украины. Больше всего достанется югу.

При этом к концу рабочей недели заметно потеплеет, несмотря на дожди. Подробнее о погоде до пятницы, 17 мая, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Постановка или наступление? Что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области
Постановка или наступление? Что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит