Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 10 травня (Getty Images)

Сьогодні, 10 травня, в Україні буде практично без опадів, за винятком кількох регіонів на півночі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ", - йдеться у повідомленні "Укргідрометцентру". Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 14-19°, на півдні та південному заході країни 17-22°, в Карпатах 10-15°. Погода в Києві та області Мінлива хмарність, без опадів . Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 14-19°, у Києві вдень 16-18° тепла. Прогноз погоди в Україні на 10 травня (facebook.com/UkrHMC) Погода на вихідних в Україні У суботу, 11 травня, невеликі дощі місцями пройдуть на заході, у центральних областях та на сході, а на Провідну неділю, 12 травня, за даними синоптика Наталки Діденко, опадів в Україні не передбачається. Детальний прогноз на п'ятницю, 10 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.