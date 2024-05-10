ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 10 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 травня, в Україні буде практично без опадів, за винятком кількох регіонів на півночі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ", - йдеться у повідомленні "Укргідрометцентру".

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 14-19°, на півдні та південному заході країни 17-22°, в Карпатах 10-15°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів . Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 14-19°, у Києві вдень 16-18° тепла.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Прогноз погоди в Україні на 10 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода на вихідних в Україні

У суботу, 11 травня, невеликі дощі місцями пройдуть на заході, у центральних областях та на сході, а на Провідну неділю, 12 травня, за даними синоптика Наталки Діденко, опадів в Україні не передбачається.

Детальний прогноз на п'ятницю, 10 травня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші