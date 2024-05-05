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Сонцем і не пахне. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Україна, Неділя 05 травня 2024 18:30
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Сонцем і не пахне. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні Фото: найближчий робочий тиждень 6-10 травня в Україні буде дощовим (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Майбутній робочий тиждень в Україні буде дощовим. Тільки ближче до його кінця можлива суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Понеділок, 6 травня

У понеділок, 6 травня, в Україні місцями пройдуть дощі. Достатньо відчутні опади будуть на заході, півночі та в центрі України, у тому числі у Києві та області. Без опадів буде на півдні та сході. Щоправда, хмарність ніхто не скасовував.

З примітного для першого дня тижня - температура повітря по всій Україні буде досить однорідною. Середня температура вночі варіюватиметься в межах +8...+12 градусів.

А вдень максимально до +25 градусів (у Миколаївській області). Причому здебільшого на півдні буде холодніше, ніж в інших регіонах. Наприклад, на півночі вдень (наприклад, у Чернігівській області) максимально температура підніметься до +24, коли, наприклад, в Одеській області вдень лише до +23.

Сонцем і не пахне. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Погода в Україні 6 травня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 7 травня

У вівторок, 7 травня, дощів відчутно побільшає. Вони захоплять ще більшу частину центру, Одеську область і дістануться південного сходу, Дніпропетровської області. Причому дощі будуть супроводжуватися грозами. Також опади можливі і на сході, зокрема в Харківській області.

Вночі буде ще тепліше. А денні температури триматимуться у межах +23...+25. Хоча на заході буде значно холодніше - вдень тут максимально до +22 із переходом таких температур на частину центру. На Одещині, ймовірно, через дощ також буде максимально до +22 градусів.

Сонцем і не пахне. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Погода в Україні 7 травня (meteo.gov.ua)

Середа, 8 травня

У середу, 8 травня, дощі з центру та заходу України перекачують на схід та південь. Щоправда, опади оминуть Одеську область та Харківський регіон.

Вночі відчутно похолодає на заході - близько +5...+7 тепла. Така сама температура вночі буде і в частині центральних областей. На решті України вночі до +12 градусів.

Вдень буде холодніше, максимально до +19 на півдні, на півночі - до +14 градусів, на сході - до +17, а на заході до +18, (але в більшості західних областей до +15).

Сонцем і не пахне. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Погода в Україні 8 травня (meteo.gov.ua)

Четвер, 9 травня

У четвер, 9 травня, дощів стане менше. Вони пройдуть краєм, у частині західних областей (Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Львівська) і накриють увесь південь.

При цьому подекуди температура вдень на заході зрівняється з півднем, до +18 градусів. На сході похолодає максимально вдень до +14, такі показники будуть і на півночі.

Сонцем і не пахне. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Погода в Україні 9 травня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 10 травня

У п'ятницю, 10 травня, дощів не очікується, але хмарно.

Вночі практично повсюдно температура опуститься до +3...+5 градусів. Найтепліше вночі буде в Запорізькій області, до +7 і, природно, на півдні - +8...+11. Хоча і тут будуть винятки - Миколаївська область вночі прихопить "холодка", тому тут буде +6...+8 градусів.

Вдень температура буде одноріднішою, в межах +16...+18. Найтепліше буде на півдні, до +21 і місцями на сході, до +20 градусів (у Луганській області). Найхолодніше буде на півночі - +14...+17 градусів залежно від регіону.

Сонцем і не пахне. Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Погода в Україні 10 травня (meteo.gov.ua)

Погода в перший тиждень травня в Україні

Погода першого тижня травня в Україні ознаменувалася дощами, але високими денними температурами, до +25 градусів. При цьому буквально на ці вихідні синоптики прогнозували заморозки.

І хоча на весь місяць синоптики говорять про середні температури вище за норму, а опади прогнозують у її межах, наприкінці місяця можливі заморозки.

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