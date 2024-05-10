Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 10 мая, в Украине будет практически без осадков за исключением нескольких регионов на севере Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр, прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Небольшая облачность. Без осадков, лишь днем в Сумской и Черниговской областях местами небольшой дождь", - говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем 14-19°, на юге и юго-западе страны 17-22°, в Карпатах 10-15°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 14-19°, в Киеве днем 16-18° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода на выходных в Украине

В субботу, 11 мая, небольшие дожди местами пройдут на западе, в центральных областях и на востоке, а на Проводное воскресенье, 12 мая, по данным синоптика Наталки Диденко, осадков в Украине не предполагается.

Подробный прогноз на пятницу, 10 мая – читайте в материале РБК-Украина.