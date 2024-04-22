UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз на 22 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода сьогодні, 22 квітня, в Україні буде у більшій частині регіонів дощовою, місцями навіть із грозами. А у Карпатах навіть днем вдарять заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі, вдень на півдні країни місцями з грозами.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вдень 6-11° тепла; на решті території вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°. На високогір'ї Карпат вдень мокрий сніг; температура вдень близько 0°.

Прогноз погоди в Україні 22 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Попередження

Значна сніголавинна небезпека (третій рівень) 22 квітня збережеться на високогір'ї Івано-Франківської області. Помірна сніголавинна небезпека (другий рівень) буде сьогодні на високогір'ї східної частини Закарпатської області, а низька (перший рівень) - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - радять синоптики.

Чи зміниться погода на найближчому робочому тижні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день