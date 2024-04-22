Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім північної частини та східних областей, дощі, вдень на півдні країни місцями з грозами.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім заходу та півдня, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вдень 6-11° тепла; на решті території вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°. На високогір'ї Карпат вдень мокрий сніг; температура вдень близько 0°.

Прогноз погоди в Україні 22 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Попередження

Значна сніголавинна небезпека (третій рівень) 22 квітня збережеться на високогір'ї Івано-Франківської області. Помірна сніголавинна небезпека (другий рівень) буде сьогодні на високогір'ї східної частини Закарпатської області, а низька (перший рівень) - на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - радять синоптики.