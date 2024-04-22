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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на 22 апреля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода сегодня, 22 апреля, в Украине будет в большей части регионов дождливой, местами даже с грозами. А в Карпатах даже днем ударят заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине кроме северной части и восточных областей дожди, днем на юге страны местами с грозами.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада и юга, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях днем 6-11 тепла; на остальной территории днем 10-15°, в юго-восточной части 14-19°. На высокогорье Карпат днем мокрый снег; температура днем около 0°.

Прогноз погоды в Украине 22 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение

Значительная снеголавинная опасность (третий уровень) 22 апреля сохранится на высокогорье Ивано-Франковской области. Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень) будет сегодня на высокогорье восточной части Закарпатской области, а низкая (первый уровень) - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - советуют синоптики.

Изменится ли погода на ближайшей рабочей неделе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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