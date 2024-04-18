Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Синоптики розповіли, чого чекати від погоди в Україні 18 квітня, враховуючи, що вона досить сильно відрізнятиметься залежно від регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
"В Україні, крім південно-східної частини, помірні дощі, на Вінниччині, Київщині та Чернігівщині, вдень і на Житомирщині та Черкащині значні дощі, в центральних та Харківській областях подекуди грози", - йдеться у повідомленні.
Вітер переважно північний (на півдні та сході країни південно-східний), 7-12 м/с, вдень в Карпатах, більшості центральних та східних областей місцями пориви 15-20 м/с.
"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень 7-12°; на решті території вдень 14-19°, на південному-сході та сході країни 22-27°. В Карпатах мокрий сніг; температура вдень 0-5° тепла", - додали в "Укргідрометцентрі".
Прогноз погоди в Україні на 18 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Карпатах 17 квітня погіршилася. Гори замело снігом, спостерігався мороз, до -6 градусів. Додамо, що за даними синоптиків, в ніч на суботу, 20 квітня в Україні очікуються заморозки.
Зазначимо, що синоптики не виключають, що навіть наприкінці травня 2024 українців може очікувати похолодання та навіть заморозки.
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