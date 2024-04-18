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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине 18 апреля, учитывая, что она будет достаточно сильно отличаться в зависимости от региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Украине, кроме юго-восточной части, умеренные дожди, на Виннитчине, Киевщине и Черниговщине, днем и на Житомирщине и Черкасщине значительные дожди, в центральных и Харьковской областях грозы", - говорится в сообщении.

Ветер преимущественно северный (на юге и востоке страны юго-восточный), 7-12 м/с, днем в Карпатах, большинстве центральных и восточных областей местами порывы 15-20 м/с.

"Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем 7-12°; на остальной территории днем 14-19°, на юго-востоке и востоке страны 22-27°. В Карпатах мокрый снег; температура днем 0-5° тепла", - добавили в "Укргидрометцентре".

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Снег и мороз в Карпатах и заморозки в Украине

Погода в Карпатах 17 апреля ухудшилась. Горы замело снегом, наблюдался мороз, до -6 градусов. По данным синоптиков, в ночь на субботу, 20 апреля в Украине ожидаются заморозки.

Отметим, что синоптики не исключают, что даже в конце мая 2024 года украинцев может ожидать похолодания и даже заморозки.

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