Синоптики дали прогноз на сьогодні, розповівши, коли в Україні похолодає

У неділю, 22 вересня, погода в Україні буде без опадів, але з невеликою хмарністю.

Денні показники термометрів показуватимуть +20...+26 градусів. Максимально, +26 градусів буде у Кіровоградській області, а мінімальні +20 - у Львівській та на Прикарпатті.

Вночі холодніше всього буде в Волинській, Чернівецькій,Івано-Франківській, Рівненській областях +7. Тепліше всьго вночі буде у Херсонській області - +13 градусів.

В Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вдень +23...+25 градусів, вночі +10...+12 градусів.

Погода в Україні 22 вересня (meteo.gov.ua)