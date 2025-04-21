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Синоптики дали прогноз на сьогодні. Де пройдуть дощі з грозами

Україна, Понеділок 21 квітня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні. Де пройдуть дощі з грозами Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 квітня, в Україні буде тепло, до 26°. Але місцями ймовірні дощі з грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на півдні країни місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°, в Карпатах та на узбережжі морів 15-20°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 21-26°; у Києві вдень 24-26°.
Синоптики дали прогноз на сьогодні. Де пройдуть дощі з грозами
Погода в Україні 21 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні найближчими днями

Починаючи з понеділка, 21 квітня, як раніше попереджали синоптики, в Україні погода буде теплою. Вона протримається кілька днів.

Наприкінці тижня, якраз на Проводи, в Україні побільшає дощів і знизиться температура повітря.

Зокрема, у суботу, 26 квітня, буде до +14...+17 градусів, хоча на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27 квітня, до +10...+16 градусів.

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