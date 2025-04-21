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Синоптики дали прогноз на сегодня. Где пройдут дожди с грозами

Украина, Понедельник 21 апреля 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня. Где пройдут дожди с грозами Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 21 апреля, в Украине будет тепло, до 26°. Но местами вероятны дожди с грозами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков, лишь днем на юге страны местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 21-26°; в Киеве днем 24-26°.
Синоптики дали прогноз на сегодня. Где пройдут дожди с грозами
Погода в Украине 21 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в ближайшие дни

Начиная с понедельника, 21 апреля, как ранее предупреждали синоптики, в Украине погода будет теплой. Она продержиться несколько дней.

В конце недели, как раз на Проводы, в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха.

В частности, в субботу, 26 апреля, будет до +14...+17 градусов, хотя на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27 апреля, до +10...+16 градусов.

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