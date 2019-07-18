Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода в Украине к концу недели улучшится, ожидается существенное потепление и местами дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сегодня, 18 июля, в Украине преимущественно без осадков, дожди возможны лишь в отдельных районах на западе и севере страны. На юге и востоке дневная температура может подняться до +29, ночью на востоке температура опустится до +11, на юге - до +15. В центральных областях и на западе сегодня ожидается до +25, ночью столбики термометров опустятся до +11. На севере ночью возможно похолодание до +10, днем максимальная температура составит +23. В Киеве сегодня возможен дождь, днем от +21 до +23, ночью - от +12 до +14.

Завтра, 19 июля, температура воздуха немного повысится, дожди возможны на западе страны. Дневная температура на востоке и юге - до +29, ночью на востоке - от +13, на юге - от +14. В центральных регионах днем до +28, ночью - от +12, на западе - до +27 днем и от +10 ночью. На севере страны до +26 днем и от +12 ночью. В Киеве завтра без осадков и от +24 до +26 днем, ночью - от +13 до +15.

В субботу, 20 июля, дожди ожидаются на западе и в центре, на севере - облачно, но без осадков. Температура воздуха днем на западе - до +27, ночью - от +10. На севере ночью от +12, днем - до +26. В центральных областях до +27 днем и от +12 ночью, на востоке до +29 днем и от +13 ночью. На юге днем также до +29, ночью - от +14. В Киеве 20 июля ожидается от +24 до +26 днем и от +13 до +15 ночью.

В воскресенье, 21 июля, дожди ожидаются на западе, востоке и в Киеве. В день выборов в Киеве ожидается от +26 до +28 днем, и от +16 до +18 ночью. На западе до +29 днем и от +14 ночью, на севере днем до +27 и от +14 ночью, на востоке до +29 днем и от +13 ночью, на юге днем ожидается до +32, ночью от +15. В центральных областях в воскресенье ожидается до +31 днем и от +14 ночью.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 18 июля, в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей ожидается пожарнаная опасность наивысшего уровня.