Синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Погода в Україні до кінця тижня покращиться, очікується істотне потепління і місцями дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, сьогодні, 18 липня, в Україні переважно без опадів, дощі можливі лише в окремих районах на заході і півночі країни. На півдні і сході денна температура може піднятися до +29, вночі на сході температура опуститься до +11, на півдні - до +15. У центральних областях і на заході сьогодні очікується до +25, вночі стовпчики термометрів опустяться до +11. На півночі вночі можливе похолодання до +10, вдень максимальна температура складе +23. У Києві сьогодні можливий дощ, вдень від +21 до +23, вночі - від +12 до +14.

Завтра, 19 липня, температура повітря трохи підвищиться, дощі можливі на заході країни. Денна температура на сході і півдні - до +29, вночі на сході - від +13, на півдні - від +14. У центральних регіонах вдень до +28, вночі - від +12, на заході - до +27 вдень від +10 вночі. На півночі країни до +26, вдень від +12 вночі. У Києві завтра без опадів і від +24 до +26 вдень, вночі - від +13 до +15.

У суботу, 20 липня, дощі очікуються на заході і в центрі, на півночі - хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень на заході - до +27, вночі - від +10. На півночі вночі від +12, вдень - до +26. У центральних областях - до +27 вдень від +12 вночі, на сході до +29 вдень, від +13 вночі. На півдні вдень до +29, вночі - від +14. У Києві 20 липня очікується від +24 до +26, вдень від +13 до +15 вночі.

У неділю, 21 липня, очікуються дощі на заході, сході та в Києві. У день виборів у Києві очікується від +26 до +28 вдень від +16 до +18 вночі. На заході до +29, вдень від +14 вночі, на півночі вдень до +27 і від +14 вночі, на сході до +29 вдень, від +13 вночі, на півдні вдень очікується до +32, вночі від +15. У центральних областях у неділю очікується до +31 вдень від +14 вночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 18 липня, у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей очікується пожежна небезпека найвищого рівня.