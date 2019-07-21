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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    21.07.2019 - 15:35
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Завтра в большинстве областей ожидаются грозы

Погода в Украине завтра, 22 июля, ухудшится почти по всей территории Украины, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр

Как сообщают синоптики, 22 июля днем ​​в Украине, кроме восточных и большинства южных областей ожидаются грозы.

Кроме того, 21 и 22 июля в южной части, восточных, центральных и большинстве районов Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  завтра, 22 июля, погода в Украине ожидается теплой, но дождливой. Дожди накроют почти всю страну, сухо будет только в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и в Крыму. 

В понедельник в Киеве ожидается от +25 до +27 градусов днем, от +16 до +18 ночью и дождь, ветер западный 5-10 м/с.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой и солнечной, но местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В воскресенье погода будет преимущественно теплой, днем температура будет колебаться от +25 до +30 градусов.

Стало известно, когда в Украину вернутся прохлада и дожди Завтра местами ожидаются дожди с грозами
Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждение
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