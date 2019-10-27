Синоптики дали прогноз погоди на початок наступного тижня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україну йде поступове похолодання

Погода в Україні на наступному тижні буде прохолодною, очікується похолодання, дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

У понеділок, 28 жовтня, в Україні очікується помірна температура і дощі. На заході країни, крім Закарпатської та Чернівецької області, очікуються дощі, темпаратури буде коливатися в районі + 9 + 14 градусів тепла. У Закарпатській області повітря прогріється до +17. В інших регіонах України очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів на півдні і в центрі покажуть від +15 до +18 тепла. На півночі від +10 до +13 тепла. На сході від +14 до +17 градусів.

У вівторок, 29 жовтня, в більшості районів західних, центральних і північних областей очікуються дощі. Температура на заході буде коливатися в районі + 5 + 10 тепла вдень з можливими заморозками вночі. На півночі очікується від +7 до +9. У центральній частині України від +8 до +13 тепла. На південному сході від +11 до +16 тепла.

У середу, 30 жовтня, в більшості областей України, крім східних і південних, буде сонячна погода. У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській області та в Криму буде дощ, температура вдень від +8 до +11 тепла. У західній, центральній і північній частині країни стовпчики термометрів покажуть від +4 до +8 вдень, вночі можлива температура нижче нуля.

Нагадаємо, сьогодні в більшості регіонів України очікується туман, в зв'язку з чим погіршиться видимість до 200-500 метрів. Водіям рекомендують уникати небезпечних маневрів на дорозі і знизити швидкість руху.