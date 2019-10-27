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Сегодня в Украине тепло, местами до +21

Новости » Общество    27.10.2019 - 10:00
Сегодня в Украине тепло, местами до +21
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве облачно, днем до +17

Погода в Украине в воскресенье, 27 октября, будет облачной и теплой, в частности, в западных областях ожидается до +21. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным украинских синоптиков, сегодня погодная ситуация в Украине останется без изменений. Температура воздуха по стране днем будет колебаться от +15 до +17. В западных областях термометры покажут от +17 до +21. Ночью температура воздуха опустится до +5...+9 градусов. Осадков сегодня не ожидается.

В Крыму сегодня облачно, днем ожидается от +15 до +17. Ночью столбики термометров на полуострове покажут +6...+8 градусов.

Сегодня в Украине тепло, местами до +21

Прогноз в Киеве

В столице сегодня прогнозируется облачная и сухая погода. Днем температура воздуха в Киеве поднимется до +15...+17 градусов, ночью ожидается похолодание до +7...+9. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.

Сегодня в Украине тепло, местами до +21

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что сегодня, 27 октября, в Украине возможен туман и снижение температуры до +4 градусов. Температура днем будет колебаться от +13 до +18.

На следующей неделе в Киеве ожидается мокрый снег На следующих выходных в Украину придут морозы с мокрым снегом
Новости Украины Гидрометцентр
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