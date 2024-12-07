Синоптики дали прогноз погоди на завтра в Україні

Потепління в Україні

Найближчими днями в Україні очікується потепління. Максимально температура підніметься до +14, +15 градусів у Криму. Але будуть регіони, крім Криму, де також буде тепло.

Пік потепління припаде на 9-10 грудня. Водночас, враховуючи, що в грудні починається метеорологічна зима в Україні, холоди все ж повернуться.

Передбачається, що в Україні похолодає після 20 грудня через прихід арктичного повітря.

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